Москва, 31 октября, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Если правительство РФ принуждает население страны переходить на цифровое телевидение, оно должно компенсировать ему соответствующие расходы, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 31 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина о том, что процесс отключения аналогового вещания федеральных каналов продлится до 14−15 января. Тем же гражданам, которые захотят продолжить смотреть телепередачи, придётся приобрести соответствующее оборудование — цифровые приставки, самая дешевая из которых, по словам все того же Волина, стоит от 700 до 800 рублей.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Прерванный эфир

«В этой ситуации с точки зрения правительственной логики господин Волин действует абсолютно правильно, — сказал Делягин. — Как бюрократ он абсолютно точно уловил веяние времени, что нужно грабить граждан. При этом я подозреваю, что эти приставки будут производить «правильные» производители, связанные с какими нужно финансово-промышленными группами, и так далее».

При этом Делягин подчеркнул, что само по себе цифровое вещание — явление прогрессивное.

«Однако ответственное государство, раз уж оно идёт на такие изменения и собирается сэкономить деньги на отказе от аналогового вещания, могло бы предоставить бедным и нищим жителям РФ субсидии, — сказал Делягин. — Эту субсидию можно предоставить, например, в форме налогового вычета. Проблема в том, что в головах правительственных чиновников вопрос «как помочь людям?» неприемлем. При этом я сильно подозреваю, что с нас из-за этого не перестанут брать деньги за содержание телевизионных антенн. У меня есть смутное ощущение, что, когда я получу платежку за январь, в ней всё равно будет строчка «Оплата телевизионной антенны».

Делягин также отметил, что многие люди, скрипнув зубами, заплатят названные Волиным 700−800 рублей.

«Но для очень многих это будет стимул отказаться от телевидения в пользу интернета, — уверен экономист. — У меня огромное количество знакомых, которые смотрят телепередачи, но через интернет. Понятно, что это не про маленькие населённые пункты. Это не про большинство маленьких городов. Там действительно некоторые жители останутся без телевидения. Люди, которые организовали эту реформу, просто не хотят думать о том, как на самом деле живёт Россия».

Напомним, как заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, переход жителей России в 2019 году от аналогового на цифровое телевидение продлён до середины января, а с первого января РФ полностью перейдёт на цифровое эфирное телевещание.

«Хочу сразу же утешить нерасторопных граждан, которые до Нового года не приобретут цифровые приставки и новые телевизионные приёмники, способные транслировать цифровое телевидение, что для них мы продлеваем процесс отключения аналогового вещания федеральных каналов до 14−15 января», — цитируют чиновника «Известия».