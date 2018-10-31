Архангельск, 31 октября, 2018, 11:13 — ИА Регнум. При взрыве у здания ФСБ в Архангельске пострадали три человека. Их госпитализировали. Об этом на брифинге с журналистами сообщил губернатор области Игорь Орлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ожог на руке

Напомним, утром 31 октября у здания на Троицком проспекте прогремел взрыв. По данным правоохранительных органов, на месте погиб молодой человек. По информации ИА REGNUM, мужчина устроил самоподрыв.

В ведомстве подробности происшествия пока не раскрывают. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.

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Источник: погибший у здания ФСБ в Архангельске — смертник