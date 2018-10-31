Источник: погибший у здания ФСБ в Архангельске — смертник

Архангельск, , 10:15 — REGNUM Погибшим у здания ФСБ в Архангельске 31 октября оказался предполагаемый виновник взрыва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к ведомству.

Молодой человек погиб спустя несколько минут, в то время, когда ему пытались оказать помощь.

Напомним, утром в среду в Архангельске у здания регионального управления ФСБ прогремел взрыв. На месте работают спецслужбы. Движение по Троицкому проспекту в районе происшествия перекрыто.

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