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Источник: погибший у здания ФСБ в Архангельске — смертник

Происшествия

Виновником взрыва стал молодой мужчина

Источник: погибший у здания ФСБ в Архангельске — смертник
Виктория Перегуд © ИА Красная Весна
Террор

Архангельск, 31 октября 2018, 10:15 — REGNUM  Погибшим у здания ФСБ в Архангельске 31 октября оказался предполагаемый виновник взрыва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к ведомству.

Молодой человек погиб спустя несколько минут, в то время, когда ему пытались оказать помощь.

Напомним, утром в среду в Архангельске у здания регионального управления ФСБ прогремел взрыв. На месте работают спецслужбы. Движение по Троицкому проспекту в районе происшествия перекрыто.

Читайте ранее в этом сюжете: В Архангельске у здания ФСБ прогремел взрыв

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