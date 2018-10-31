Вашингтон, 31 октября, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Учёные из США пришли к выводу, что распыление аэрозолей в стратосфере Земли для борьбы с глобальным потеплением может привести к непредвиденным последствиям, в частности, к потеплению Мирового океана. Об этом сообщается в журнале Nature Geoscience.

PiccoloNamek Распыление аэрозоля

Учёные составили 20 глобальных климатических моделей, которые могут иметь место в случае проведения операции по распылению аэрозолей в стратосфере на 15 и 30 градусах широты в обоих полушариях.

Отмечается, что это действительно приведет к ослаблению приповерхностного потепления. При этом удастся избежать чрезмерного охлаждения тропиков и резкого и неравномерного уменьшения количества осадков.

Однако нагрев океана всё равно продолжится, несмотря на замедленное потепление на суше. При этом подъём уровня океана удастся лишь немного замедлить, но он будет происходить за счет теплового расширения и таяния ледников.

Ранее сообщалось, что потенциальные выгоды от замедления потепления могут быть перекрыты падением урожайности сельхозкультур.

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