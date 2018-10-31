Санкт-Петербург, 31 октября, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Закон о ратификации соглашения с ЮНЕСКО о создании в Санкт-Петербурге Международного центра компетенций в горнотехническом образовании подписан российским президентом Владимиром Путиным. Документ опубликован 31 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Соглашение о создании центра было подписано в марте в Париже. Оно предусматривает появление на базе Горного университета структуры, разрабатывающей основные стандарты и политику горнотехнического образования в России и за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, центр будет работать под эгидой ЮНЕСКО и действовать как некоммерческая автономная организация. В число его задач также войдет подготовка квалифицированных кадров горнотехнического профиля и разработка единой системы международной профессиональной сертификации инженерного персонала.

Согласно договоренностям, правительство России выделяет организации служебные помещения Санкт-Петербургского горного университета, административный персонал и ежегодные ассигнования не менее 180 млн рублей.

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