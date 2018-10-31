Ростов-на-Дону, 31 октября, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Тепло окончательно покинуло Ростовскую область. Сегодня, 31 октября, на Дону заметно похолодало, как и обещали синоптики.

Камиль Писсарро. Иней. 1873

Согласно данным Ростовского гидрометцентра, в регионе осадки не ожидаются, лишь местами в ночные часы возможен дождь. Ветер северо-восточного и восточного направления усилится до 13−18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью не превысит 10 градусов тепла, в отдельных районах ожидаются заморозки до — 2. Днём температура воздуха прогреется до 6−11 градусов выше нуля. Только в южных районах температура воздуха днём повысится до +15 градусов.

ИА REGNUM отмечает, что об усилении ветра ростовчан предупредили спасатели. В связи с этим возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередачи, падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Горожан призывают к осторожности.