Вашингтон, 31 октября, 2018, 04:02 — ИА Регнум. Соединенные Штаты продолжат проведение консультаций со странами-союзниками по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава минобороны США Джеймс Мэттис в своем выступлении в Вашингтоне.

U.S. Air Force Джеймс Мэттис и Йенс Столтенберг

По его словам, США сделали «всё возможное» и проинформировали Совет НАТО, а также Россию о планах по выходу из ДРСМД. Также Мэттис заявил, что на встрече глав МИД стран — членов НАТО 4 декабря вопрос ДРСМД станет одной из центральных тем встречи.

Он добавил, что пока не может прогнозировать, выйдут ли США из договора или нет. Мэттис считает, что после консультаций президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сам примет решение по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября американский президент Дональд Трамп поручил Конгрессу подготовить доклад по «нарушениям» Россией ДРСМД. Поручение коснулось глав госдепартамента, Пентагона, министерства торговли и финансов, а также директора национальной разведки.