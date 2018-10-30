Дубай, ОАЭ, 31 октября, 2018, 00:47 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов в рамках Глобального исламского экономического саммита (Global Islamic Economy Summit), который проходит в эти дни в Дубае (ОАЭ) удостоен специальной награды за развитие исламской экономики — Islamic Economy Award. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Пресс-служба правительства Татарии Глава Татарии и принц эмирата Дубай

Награду вручил наследный принц эмирата Дубай шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашед Аль Мактум.

На открытии форума Минниханов отметил, что сегодня исламский мир недостаточно эффективно использует экономические потенциал и ресурсы. Сырьевая привязка остается сферой, которая создает нестабильность из-за колебаний на нефтегазовом рынке. Единственный выход — переход от продажи сырья к его глубокой переработке и развитию высоких технологий.

«Для этого нужно использовать финансовые ресурсы. В ряде государств существуют очень хорошие точки роста. Одной из таких стран является ОАЭ, у которых мы многому учимся и перенимаем передовой опыт. В частности, здесь очень успешно развивается сфера исламского финансирования, в том числе на законодательном уровне. Мы в Республике Татарстан совместно с российскими федеральными структурами также работаем в данном направлении», — отметил глава Татарии.

Позднее на полях саммита Минниханов провел встречу с руководителем Исламской корпорации развития частного сектора (подразделение Исламского банка развития) Айманом Сежани, в рамках которой стороны обсудили сотрудничество в сфере развития исламских финансов. Минниханов отметил, что в настоящее время совместно со Сбербанком России ведется работа по созданию в Татарии Международного исламского финансового центра. Глава республики выразил уверенность, что создание центра будет способствовать развитию инструментов исламской экономики в России.

Премия Islamic Economy Award учреждена Дубайским центром развития исламской экономики в 2013 году. Награда присуждается за бизнес-инициативы и инновационные идеи, которые вносят весомый вклад в социально-экономическое благосостояние мусульманского населения. Инициативы и идеи должны способствовать укреплению двусторонних торговых и инвестиционных отношений между исламскими странами и налаживанию более тесных экономических связей с остальным миром в целях содействия процветанию, гармонии и благосостоянию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае в столице Татарии состоялся X Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit».

Выступая на форуме Минниханов отмечал, что саммит стал совершенно другой — от темы исламского банкинга уже перерос к теме халяльного образа жизни.

«Форум получил поддержку Президента России. Есть его поручение, что через казанскую площадку Россия должна иметь тесный контакт с исламским миром», — рассказывал Минниханов. Он напомнил, что в России проживают около 20 млн мусульман. По его мнению, необходимо учитывать в экономических стратегиях возможности развития мусульманских рынков.

С 2014 года Минниханов по поручению президента России Владимира Путина возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир». Деятельность группы сосредоточена в направлениях содействия процессу дальнейшего сближения России с исламским миром на культурно-цивилизационной основе, согласования позиций по основным международным проблемам, а также содействия в налаживании контактов с упором на расширение экономического сотрудничества и взаимодействия молодежных организаций.