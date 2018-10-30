Москва, 30 октября, 2018, 23:18 — ИА Регнум. Несмотря на распространённое ожидание победы демократов в Палате представителей Конгресса США на промежуточных выборах, в действительности демократы имеют серьёзные шансы потерпеть болезненное поражение. Об этом 30 октября заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Говорить, что можно с уверенностью предрекать победу демократов в Палате представителей, не приходится. По последним данным, демократы гарантируют себе 205 конгрессменов, а республиканцы — 201. Остаётся 29 округов, в которых идёт ожесточённая борьба и где, естественно, будут пытаться всеми силами за последнее оставшееся время работать не только политтехнологи, но и будет приезжать сам Дональд Трамп», — заявил Данюк.

Если посмотреть на ближайшую повестку американского президента, то, сколько встреч ему предстоит в ближайшее время, то обнаружится, что большинство из них пройдёт именно в «колеблющихся» штатах. Таким образом, Трамп активно пытается играть на стороне своих однопартийцев, указал эксперт.

«В этих 29 округах демократы, казалось бы, должны навязать свою повестку. Но согласно результатам 2016 года, в 27 из них победил Трамп. В этом плане у Трампа есть все шансы не просто минимально проиграть, но и в каком-то смысле удержать большинство», — добавил эксперт.

Напомним, что промежуточные выборы в парламент США пройдут 6 ноября. Граждане страны будут выбирать 35 сенаторов, 36 губернаторов штатов и 435 членов палаты представителей, а также десятки других законодателей. Результаты промежуточных выборов прямо не касаются президента США, однако, как ожидается, они окажут огромное влияние на остаток его президентского срока. Согласно социологического исследования Gallup, с 21 по 28 октября рейтинг действующего главы Белого дома Дональда Трампа снизился с 44 до 40%.