Бразилиа, 30 октября, 2018, 22:12 — ИА Регнум. Поздравления, полученные новоизбранным президентом Бразилии Жаиром Болсонару от североамериканского коллеги в воскресенье, и беседа двух лидеров в понедельник — первые плоды триумфа ультраправого бразильца и признаки новой расстановки сил в регионе, пишет сегодня, 30 октября, издание El Mundo. По мнению испанского СМИ, на американских континентах образовалась новая политическая ось — «Трамп-Болсонару».

Senado Federal Жаир Болсонару

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«Мы договорились, что Бразилия и Соединенные Штаты будут работать вместе в области торговли, военного дела и всего остального», — заявил Дональд Трамп. «Бок о бок», — также подчеркнул он. «Трамп с самого начала будет союзником Болсонару в регионе», — считают как бывший советник американского президента Стив Бэннон, так и известный специалист по международному праву Мариано де Альба. Об этом они заявили в интервью бразильскому изданию Folha de Sao Paulo.

Тем не менее дружественный настрой двух национальных лидеров по отношению друг к другу еще не означает глобальных геополитических изменений. Уругвайский политолог Андрес Маламуд, например, считает, что Бразилия и США в любом случае останутся тесно связанными и в то же время разделенными «более неизменными вещами».

«Болсонару — это Болсонару, это не Трамп, он отличается от американского президента глобальным образом и ищет свой собственный стиль управления, все больше напоминая филиппинца Родриго Дутерте, — подчеркивает Мишель Леви из Андского университета Симона Боливара в Эквадоре. — Все будет зависеть от состава его кабинета и от того, как он будет подавать собственный образ… От того, видит ли он себя взаимодействующим с Трампом и Путиным в качестве мирового лидера с сильной политической волей во главе зарождающейся сверхдержавы».

При этом все опрошенные эксперты сходятся на том, что избрание Болсонару и намечающийся союз Бразилии и Соединенных Штатов означает возникновение новых конфликтов с Китаем и Россией. Приход к власти ультраправого бразильца неизбежно повлечет за собой еще большее давление на принципиального союзника русских и китайцев в латиноамериканском регионе — Венесуэлу. Специалисты в области военного дела не исключают вероятность вооруженного столкновения.

На венесуэльский вопрос обратило внимание и испанское издание ABC. «Благодаря избранию Жаира Болсонару в Бразилии Дональд Трамп уже может рассчитывать на преданного союзника при проведении собственной политики в Латинской Америке, особенно в том, что касается планирования возможного вооруженного вторжения международных сил в Венесуэлу, чтобы положить конец гуманитарному кризису», — отмечает СМИ. Белый дом давно лелеял планы свержения режима Николаса Мадуро, но до сегодняшнего дня его сдерживало отсутствие готовых применить силу союзников на южноамериканском континенте.