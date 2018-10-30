Москва, 30 октября, 2018, 21:17 — ИА Регнум. Ответные санкции России против Украины могут затронуть около 360 украинских компаний и более 50 физических лиц. Об этом сегодня, 30 октября, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в правительстве.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна

В ближайшее время документ о введении новых санкций против Украины будет передан на подпись председателю правительства России Дмитрию Медведеву, а затем опубликованы.

Источник отмечает, что в черном списке будет «много интересных открытий для граждан Украины». Речь идёт о том, что украинские граждане увидят, что некоторые их лидеры, которые придерживаются радикальных взглядов, в том числе и в отношении российско-украинских отношений, «не прочь заработать на этих отношениях».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе глава российского правительства Дмитрий Медведев, находясь в Калининграде, пообещал, что в санкционный список попадет достаточно много известных на Украине людей.

Также Медведев заверил, что простых украинцев санкции не коснутся.