Москва, 30 октября, 2018, 18:18 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал жестко пресекать любые попытки «нечистой игры» и искажения итогов выборов в стране. Об этом российский лидер заявил сегодня, 30 октября, на мероприятии в честь 25-летий избирательной системы Российской Федерации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Никто не имеет права препятствовать свободному волеизъявлению граждан, искажать их позицию, заявленную на голосовании», — сказал президент России.

Он подчеркнул, что любое незаконное вторжение в ход выборов, а также в общественно-политическую жизнь России, попытки нечистой игры на этом поле должны жестко пресекаться.

Также Путин отметил, что избирательная система России постоянно совершенствуется, и это объективный процесс для страны, так как избирательной системе необходимо адаптироваться к росту политической культуры и развитию современных технологий.

Российская избирательная система должна соответствовать запросам, ожиданиям общества, уровню его развития, а также готовности брать на себя ответственность за положение дел в поселке, городе, регионе либо в России в целом.

Изменения российской избирательной системы должны укреплять принципы открытости, честности и прозрачности выборного процесса и его независимости от какого-либо вмешательства — как внутреннего, так и внешнего, пояснил российский лидер.

В целом Путин отметил, что избирательная система эффективна только тогда, когда люди ей доверяют и знают, что их голоса будут услышаны.

«И мы, безусловно, обязаны беречь это доверие, уважать и ценить мнение и позицию наших граждан», — сказал Путин.

Глава государства пояснил, что все те изменения, которые происходили в российской избирательной системе за два с половиной десятилетия её существования, были направлены прежде всего на совершенствование демократических механизмов.