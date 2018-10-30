Москва, 30 октября, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что действия Константинопольского патриархата по предоставлению Украине автокефалии связаны с заказом на разрушение острова свободы, которым является Русская православная церковь. Об этом предстоятель Русской православной церкви заявил сегодня, 30 октября, на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово».

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

По словам патриарха Кирилла, заказ на разрушение единства Русской православной церкви имеет глобальное измерение.

«Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире. Когда мы говорим — 150 миллионов, это действительно так», — сказал глава РПЦ.

Он считает, что трагедия на Украине имеет мистическое измерение, так как атака на единство РПЦ — это атака на подлинный остров свободы.

«Несомненно, кому-то надо было нанести удар по этому острову свободы. Почему я называю православие островом свободы? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих над нами мыслей», — пояснил патриарх Кирилл.

Также патриарх Кирилл рассказал, как именно готовилась его закрытая встреча с Константинопольским патриархом Варфоломеем в Стамбуле 31 августа, на которой тот высказал свою позицию «достаточно резко и радикально».

Кирилл поведал, что он предлагал Варфоломею встретиться в Швейцарии, но глава Константинопольского патриархата настаивал на том, чтобы встреча проходила в Фанаре. Глава РПЦ понял, что это желание «поставить на место», и в Москве его всячески отговаривали от визита.

«Но это унизительно для тех, кто обращает внимание на такие игрушки. Я готов пешком идти куда угодно, только чтобы предотвратить такое развитие событий, которое мы имеем сегодня», — сказал предстоятель Русской православной церкви.