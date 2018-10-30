Москва, 30 октября, 2018, 23:29 — ИА Регнум. Москвичи встретили первый в сезоне снег. В ночь на 30 октября в столице прошел снег с дождем и температура воздуха приблизилась к зимним показателям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Первый снег в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей-заповедник Царицыно

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвичи утепляются

Дарья Антонова ИА REGNUM В этом году снег в Москве выпал достойно поздно

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей-заповедник Царицыно

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей-заповедник Царицыно

Несмотря на внезапно побелевшие улицы, теплую одежду москвичи снимут уже через сутки. По прогнозам Гидрометцентра России, уже к четвергу 1 ноября температура воздуха в городе поднимется до 6…8° выше нуля, а со 2 ноября и как минимум до конца календарной недели в Москве ожидают до 10…11° тепла.

Дарья Антонова ИА REGNUM Первый снег в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Осень в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Первый снег в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Первый снег в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Скоро зима

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве усиливается влияние солнечного антициклона из Скандинавии, поэтому краткое похолодание быстро сменится теплыми солнечными днями, соответствующими погодным показателям, характерным для середины октября.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Первый снег в Москве