Москва, 30 октября, 2018, 23:29 — ИА Регнум. Москвичи встретили первый в сезоне снег. В ночь на 30 октября в столице прошел снег с дождем и температура воздуха приблизилась к зимним показателям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Первый снег в Москве
Дарья Антонова ИА REGNUM
Музей-заповедник Царицыно
Дарья Антонова ИА REGNUM
Москвичи утепляются
Дарья Антонова ИА REGNUM
В этом году снег в Москве выпал достойно поздно
Дарья Антонова ИА REGNUM
Музей-заповедник Царицыно
Дарья Антонова ИА REGNUM
Музей-заповедник Царицыно

Несмотря на внезапно побелевшие улицы, теплую одежду москвичи снимут уже через сутки. По прогнозам Гидрометцентра России, уже к четвергу 1 ноября температура воздуха в городе поднимется до 6…8° выше нуля, а со 2 ноября и как минимум до конца календарной недели в Москве ожидают до 10…11° тепла.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Первый снег в Москве
Дарья Антонова ИА REGNUM
Осень в Москве
Дарья Антонова ИА REGNUM
Первый снег в Москве
Дарья Антонова ИА REGNUM
Первый снег в Москве
Дарья Антонова ИА REGNUM
Скоро зима

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве усиливается влияние солнечного антициклона из Скандинавии, поэтому краткое похолодание быстро сменится теплыми солнечными днями, соответствующими погодным показателям, характерным для середины октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Снега на земле пока совсем немного
Дарья Антонова ИА REGNUM
Снегом слегка припорошило землю
Дарья Антонова ИА REGNUM
Холодно
Дарья Антонова ИА REGNUM
На деревьях еще есть листва
Дарья Антонова ИА REGNUM
Осень в Москве выдалась очень теплой
Дарья Антонова ИА REGNUM
Первый снег в Москве
Дарья Антонова ИА REGNUM
Царицынский парк