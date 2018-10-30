Армянск, Крым, 30 октября, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Экипаж крымского судна «Норд» обменяли на задержанных в Крыму украинских браконьеров на пограничном пункте «Армянск» в Крыму на границе с Украиной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Совмине РК.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Семь моряков «Норда» были отпущены взамен восьмерых членов экипажа судна «ЯМК-0041», которые были задержаны российскими пограничниками в мае этого года у берегов Крыма», — отметили в крымском правительстве.

Капитаны «Норда» и «ЯМК-0041» в обмене не участвовали. Они продолжают находиться соответственно на территориях Украины и России.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские пограничники захватили экипаж рыболовецкого судна «Норд» с десятью членами экипажа 25 марта в нейтральных водах Азовского моря.