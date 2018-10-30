Москва, 30 октября, 2018, 17:08 — ИА Регнум. Острый дефицит дизельного топлива наблюдается на нефтебазах в 40% субъектов Российской Федерации. Об этом сегодня, 30 октября, заявил журналистам президент Независимого топливного союза (НТС), объединяющего владельцев независимых сетей АЗС и трейдеров, Павел Баженов.

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По его словам, независимые автозаправочные станции по всей стране не могут купить дизельное топливо у нефтяных компаний мелкими и средними оптовыми партиями. При этом оптовые цены на нефтебазах на дизельное топливо выставляют выше розничных — тех, по которым сами вертикально интегрированные компании продают бензин и дизель на своих АЗС.

В итоге объемы поступающего дизельного топлива на нефтебазы сокращены, и практически всё оно уходит на АЗС самих нефтяных компаний.

Баженов пояснил, что правительство договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке только розничных цен на топливо, а вот об оптовых ценах речь не шла, в связи с чем их рост ничего не сдерживает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупные нефтяные компании требуют от властей разрешить им поднять цены на топливо на 4−5 рублей за литр.

При этом председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что цены на топливо должны быть сохранены на текущем уровне, и если нефтяные компании начнут их задирать, то власти будут вынуждены ввести запретительные пошлины на экспорт топлива за рубеж.