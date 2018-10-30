Москва, 30 октября, 2018, 15:58 — ИА Регнум. На мировом финансовом рынке (и сырьевом в том числе) возникла пауза. Весь мир в ожидании итоговых промежуточных выборов в США, до которых остается ровно неделя. 6 ноября (в России утром 7 ноября из-за разницы во времени) станет известно, кто остается (или кто придет) во власти в Штатах, и в какую сторону поплывет государственный корабль США в ближайшие шесть лет. Если республиканцы сохранят большинство в парламенте, почти со стопроцентной уверенностью можно говорить, что Трамп получит второе президентство в 2020-м году. При переходе власти демократам судьба Трампа повиснет на волоске, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«От этого будут зависеть и санкции в отношении России, и развитие торговых войн, которые ведет действующая администрация и много других обстоятельств. По итогу всё это, пусть и в более далёкой перспективе, отразится на росте мирового ВВП и, соответственно, на спросе на сырьевые активы. Не исключено, что падение цен на нефть на прошлой неделе, вызванное заявлением саудитов о готовности компенсировать потери рынка от санкций в отношении Ирана, было лёгким реверансом Эр-Рияда Трампу, чтобы «подсластить пилюлю» от высоких цен на бензин в США», — пояснил эксперт.

Помимо выборов в США рынок ожидает начала санкций в отношении Ирана, которые тоже стартуют со следующей недели. Очевидно, что нефтяной кран не прикроется в течение одного дня, недели и даже месяца (после отмены санкций в 2016-м году Ирану понадобилось около восьми месяцев, чтобы выйти на досанкционные объемы поставок), но реакция рынка будет более быстрой.

«Пока что цена на нефть остается в узком диапазоне около $77 за баррель по марке Brent, текущие колебания определяются данными по запасам нефти в США. Высока вероятность, что и сегодняшние (30 октября) от Американского института нефти API и завтрашние (31 октября) от министерства энергетики EIA данные выйдут с плюсом. В то же время запасы готовых продуктов, дистиллятов и бензина, сокращаются. Это нормальная ситуация при проведении плановых ремонтов и модификации на основных НПЗ в Штатах. После окончания ремонтного цикла, который подходит к концу, запасы сырой нефти начнут сокращаться. До конца текущей недели цена марки Brent, вероятнее всего, останется около нынешних значений и будет колебаться в диапазоне $76−78 за баррель», — считает Грачев.

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