На сирийско-турецкой границе задержан член Отрядов народной самообороны
Анкара, 30 октября, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Правоохранительные силы Турции арестовали на сирийско-турецкой границе подозреваемого в связях с Отрядами народной самообороны, сообщает 30 октября Anadolu.
Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США
Задержали
Человек пытался проникнуть на территорию Турции, он был не вооружен. Пограничные службы задержали повстанца, в настоящее время ведется расследование.
Напомним, Отряды народной самообороны, состоящие преимущественно из сирийских курдов, считаются в Турции террористической организацией вместе с Рабочей партией Курдистана.