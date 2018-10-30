Анкара, 30 октября, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Правоохранительные силы Турции арестовали на сирийско-турецкой границе подозреваемого в связях с Отрядами народной самообороны, сообщает 30 октября Anadolu.

Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США Задержали

Человек пытался проникнуть на территорию Турции, он был не вооружен. Пограничные службы задержали повстанца, в настоящее время ведется расследование.

Напомним, Отряды народной самообороны, состоящие преимущественно из сирийских курдов, считаются в Турции террористической организацией вместе с Рабочей партией Курдистана.