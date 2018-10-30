Архангельск, 30 октября, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Торжественная церемония зажжения Чаши огня в Архангельске состоится 3 ноября после того, как факелоносцы пробегут от Северного (Арктического) федерального университета по набережной Северной Двины до стадиона «Труд», сообщает пресс-служба вуза.

總統府 Огонь Универсиады

«Архангельск стал одним из 30 городов, в которых пройдет Эстафета. В пятницу 2 ноября в 14:00 у главного корпуса пройдет церемония встречи Огня. А 3 ноября от того же корпуса факел пронесут по улицам Архангельска», — сообщил режиссер массовых праздников университетского творческого центра САФУ Михаил Агулин.

По его словам, одним из факелоносцев будет ректор университета Елена Кудряшова. В основной церемонии на стадионе «Труд» примут участие студенты и волонтеры федерального вуза.

Напомним, зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Россия принимает международные студенческие игры в третий раз, но впервые они проводятся зимой. Соревнования будут проходить в одиннадцати видах спорта. На базе Арктического университета действует штаб зимней Универсиады, и волонтеры САФУ будут принимать участие в ее проведении.

Эстафета огня Зимней универсиады-2019 стартовала 20 сентября 2018 года в Международный день студенческого спорта. За 164 дня факел пронесут по 30 городам России, во многих из которых работают ведущие университеты страны: Москва, Архангельск, Санкт-Петербург, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Грозный, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Барнаул, Новосибирск, Томск, Абакан, Кызыл. Включены в маршрут и города Красноярского края.

Завершится Эстафета огня 1 марта 2019 года в Красноярске.

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