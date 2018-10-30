Керчь, Крым, 30 октября, 2018, 15:22 — ИА Регнум. В концертном зале «Зарядье» 29 октября состоялась премьера фильма «Крымский мост. Сделано с любовью». Картина еще не вышла в широкий прокат, но уже собрала массу скептических отзывов и стала поводом для многочисленных шуток в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Крымский мост. Сделано с любовью!». Реж. Тигран Кеосаян. 2018. Россия Любовь в Крыму

В первую очередь пользователей развеселил «семейный» состав создателей фильма. Режиссёром «Крымского моста» стал Тигран Кеосаян, сценарий написала его жена, глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, а спродюсировал ленту старший брат режиссёра Давид Кеосаян. Кроме этого, в фильме снялись бывшая супруга Тиграна Алёна Хмельницкая и его племянница Лаура Кеосаян.

https://twitter.com/d_valkovich/status/1057189727080714240

https://twitter.com/antonsemakin/status/1057175780940267520

Не обошли стороной также финансовый аспекты фильма.

https://twitter.com/polosatyjmyx/status/1057182485409423360

Премьеру фильма активно обсуждали в крупных Telegram-каналах, которые ведут друзья и коллеги Маргариты Симоньян. И это, в свою очередь, тоже стало поводом для насмешек.

https://twitter.com/SolidPumba/status/1056979677330452480

Напомним, ставшая популярной еще до выхода на большой экран картина рассказывает о романтических отношениях молодых людей на фоне грандиозной стройки Керченского моста. В широкий прокат фильм выйдет 1 ноября.