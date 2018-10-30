Екатеринбург, 30 октября, 2018, 13:19 — ИА Регнум. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор хакеру, который вместе с сообщниками похитил 1,2 млрд рублей с банковских счетов граждан, а также получил незаконный доступ к базам данных аэропорта «Кольцово». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Бросили в тюрьму

Он признан виновным в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ (ч. 2 ст. 273 УК РФ), неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном организованной группой, (ч. 3 ст. 272 УК РФ) и мошенничестве в сфере компьютерной информации (ч. 4 ст. 159.6 УК).

Осуждённому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Напомним, что преступления были совершены в период с мая 2015 года по апрель 2016 года. Злоумышленниками было создано вредоносное программное обеспечение, которое они распространили в сети интернет. С её помощью они получили доступ к счетам граждан, откуда похитили деньги.

В 2016 году осуждённый был задержан и заключил со следственными органами досудебное соглашение. Расследование уголовного дела в отношении остальных участников преступной группы продолжается.