Москва, 30 октября, 2018, 12:51 — ИА Регнум. На прошлой неделе восходящий тренд, который сформировался в середине августа, был сломлен. Поэтому локальные импульсы роста можно рассматривать сейчас лишь как коррекцию. Ближайшая цель падения — $75 — 74 за баррель. В свою очередь реперной точкой смены нисходящего тренда является уровень $81 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Локальный позитив на нефтяном рынке вызван заявлением президента США Дональда Трампа о возможности заключения «крупной» сделки с Китаем, устанавливающей новые торговые отношения между странами. Однако если договоренности не будут достигнуты, власти США готовы ввести пошлины на весь объем импортируемых из Китая товаров уже до конца 2018 года.

«При этом не стоит забывать, что сегодня, 30 октября, будут публиковаться данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти. Учитывая последние тенденции, есть высокая вероятность, что запасы продолжат расти, что негативно отразится на нефтяных котировках», — полагает эксперт.

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