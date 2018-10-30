Москва, 30 октября, 2018, 12:43 — ИА Регнум. В Москве с начала 2018 года более 14,7 тыс. литров донорской крови, сообщает 30 октября пресс-служба столичной администрации.

Jba.af.mil Сдача донорской крови

Отмечается, что донорами крови в столице стали 32,7 тыс. человек, из них 65% — мужчины, 47% — молодые люди от 20 до 29 лет, 25% — граждане от 30 до 39 лет.

Сдать кровь можно в 16 медицинских организациях Москвы, узнать о том, как подготовиться к донации, а также найти ближайший донорский пункт можно на сайте Департамента здравоохранения столицы.

Напомним, в Москве за сдачу 600 миллилитров плазмы можно получить 3 тыс. рублей, а за сдачу эритроцитов в объеме 400 миллилитров — 5 тыс. рублей. При безвозмездной сдаче крови донорам выдают нагрудный знак и звание «Почетный донор России» и «Почетный донор Москвы».

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