Москва, 30 октября, 2018, 12:01 — ИА Регнум. Рейтинг стран, которые больше всего зарабатывают на туризме и вносят вклад в ВВП, возглавили два китайских города — Шанхай ($35 млрд) и Пекин ($32,5 млрд). На третьем месте оказался Париж ($28 млрд), на четвертом — Орландо ($24,8 млрд) и Нью-Йорк ($24,8 млрд), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Вид ночного Шанхая

Также в ТОП-10 по наибольшему доходу от туризма вошли города: Токио ($21,7 млрд), Бангкок ($21,3 млрд), Мехико ($19,7 млрд), Лас-Вегас ($19,5 млрд), и Шэньчжэнь ($19 млрд). Лондон оказался на 12-м месте, Мюнхен — на 20-м.

Москва не вошла в десятку городов мира с наибольшим вкладом туризма в ВВП. Столица России расположилась лишь на 35-м месте. Вклад туризма в ВВП Москвы эксперты оценили в $5,4 млрд (1,6% от ВПП всего города и 27,9% от ВВП всего сектора туризма России), причем $4,5 млрд ей принес въездной туризм.

Всего в мировой рейтинг вошли 72 города мира, чей совокупный вклад в ВВП мирового туризма в 2017 году составил $625 млрд, это 24,3% от всего глобального ВВП в секторе туризма.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Москва приняла 21,5 млн туристов. Рост по сравнению с 2014 годом составил 31%. Также за год Краснодарский край посетили 16 млн туристов (+16% к 2014 году), Санкт-Петербург — 7,5 млн человек (+19%), Татарию — 3,1 млн туристов (+24%), Крым — 5,4 млн человек (+35%), Чечню — 130 тыс. туристов (+249%к 2014 году).

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