Канберра, 30 октября, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Цифровая Instagram-модель Лил Микела официально стала лицом юбилейной кампании австралийского бренда UGG. Такое решение компании разделило пользователей на два лагеря: одни хвалят UGG за прогрессивность и широту взглядов, а другие выступают против модели, не имеющей реального физического тела, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот страницы Instagram UGG Лицом компании UGG стала цифровая модель

Скриншот страницы Instagram UGG Лицом компании UGG стала цифровая модель

Фанаты цифровой модели пришли в восторг от того, что она стала лицом кампании, приуроченной к 40-летнему юбилею бренда.

«Я люблю Микелу!» — признаётся Kinder Garden.

«Вау! Крутой снимок! И Лил красотка», — пишет Маринелла.

Однако не все пользователи разделяют подобное мнение. Некоторые из них считают, что компания должна сотрудничать с реальными моделями, а не роботами, которые демонстрируют, как должна выглядеть девушка.

«Как насчёт того, чтобы использовать реальных людей в своих рекламных кампаниях, вместо того чтобы продвигать фейковые изображения цифровых девушек, которые диктуют, как должна выглядеть реальная женщина», — пишет Idnotmln.

«Ужасно. В мире столько прекрасных моделей, а вы, ребята… просто выбираете девушку-картинку, которая создана дизайнерами и которую кто-то считает красивой. Не видать вам больше моих денег, Ugg!» — заявил Highitsjoy.

Как указано в официальном Instagram-аккаунте Лил Микелы, девушке 19 лет и она проживает в Лос-Анджелесе. Проект появился в 2016 году и за пару лет собрал более 1,5 млн человек. Лил сотрудничала с мировым визажистом Пэт Макграт, снялась для известных модных журналов и даже выпустила свой клип. Кто именно создал проект — точно не известно, однако, как сообщает Bustle, за всем стоит компания Brud, которая специализируется на робототехнике и компьютерных технологиях.