Санкт-Петербург, 30 октября, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Новые станции Петербургского метрополитена на оранжевой, зеленой и коричневой ветках появятся до 2025 года. Такие обещания прозвучали из уст чиновников Смольного на заседании городского правительства 30 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро в Петербурге

Сегодня в Смольном рассматривают поправки в закон «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», при этом расчетные сроки предлагается сдвинуть до 2025 года.

По словам главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергея Харлашкина, участок Невско-Василеостровской линии от станции «Беговая» до «Шуваловского проспекта», включая станцию «Туристская», запустят в 2023 году.

«Красносельско-Калининская линия от «Обводного канала» до «Казаковской» с электродепо — срок ввода в 2025 году. Линия от «Театральной» до «Морского фасада» — также 2025 год», — сказал Харлашкин.

У КРТИ имеется концепция развития транспортной инфраструктуры города до 2043 года, по которой планируется построить еще несколько десятков станций, утверждает Харлашкин.

«Метро у нас развивается нехорошо», — отметил врио губернатора Александр Беглов.

Напомним, в 2018 году, вопреки всем обещаниям чиновников, фактически сорваны сроки ввода станций Фрунзенского радиуса (пятая линия) «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» с электродепо «Южное». Станцию «Театральная» на четвертой линии также не могут ввести в строй уже несколько лет.