Москва, 30 октября, 2018, 09:44 — ИА Регнум. На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака нефтяники не просили повысить цены на бензин и дизель на 4−5 руб. за литр. Представитель одной из нефтяных компаний просто жаловался правительству на убытки от заморозки розничных цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвиейко.

Ural-66 Вагон-цистерна для нефтепродуктов

«Этот вопрос обсуждался, но непосредственно в самом протоколе его нет», — пояснил он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее РБК со ссылкой на свои источники известило, что в ходе совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, состоявшегося 24 октября, нефтяники сообщили правительству о необходимости поднять цены на топливо на 4−5 руб. за литр и что потери отрасли из-за заморозки цен оцениваются в 150 млрд руб.

Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизтопливо было принято летом 2018 года в обмен на снижение топливных акцизов. И российское правительство и нефтяники тогда подчёркивали, что это временная мера. Но слабеющий рубль и дорожающая нефть повысили экспортные аппетиты в ущерб внутреннему топливному рынку и его независимым участникам.

В этих условиях помогло бы ограничение экспорта российской нефти, но государство не спешит прибегать к этой мере. Между тем РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству, отмечает, что хотя нефтяники и недополучают доходы на внутреннем рынке в переработке, в 2018 году они заработали 1,5 трлн руб. девальвационной прибыли в добыче. Поэтому резервы для временного сдерживания цен у них имеются.