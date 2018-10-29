Москва, 30 октября, 2018, 01:07 — ИА Регнум. Украинская партия «Оппозиционный блок» изучила опыт Колумбии в заключении мира после многолетнего конфликта. Об этом 29 октября рассказал лидер политической силы, депутат Верховной рады Юрий Бойко в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Silvia Andrea Moreno Колумбийские повстанцы

«Чтобы понять, как разрешить такой сложный конфликт, мы обратились за международным опытом. Изучили, каким образом была завершена война в Колумбии, которая длилась 52 года и унесла более 200 тыс. жизней. После прихода нового президента и появления политической воли к компромиссу для разрешения конфликта предпринят ряд серьезных прямых шагов. И война завершена, страна начала возвращаться к мирной жизни. Наши представители были официально зарегистрированы как наблюдатели на первых выборах после завершения войны в парламент Колумбии», — сказал он.

Для того, чтобы конфликт был завершен, по мнению Бойко, нужно три вещи: политическая воля руководства страны, прежде всего, президента, прямые переговоры между противоборствующими сторонами и должна быть склонность и готовность к компромиссу среди политической элиты.

«Ну и, естественно, наличие надежных гарантов соблюдения достигнутых договоренностей. В их случае это были пять стран, в нашем случае, мы считаем, это должно быть две — Америка и Россия. Америка будет отвечать за действия украинской власти, а Россия будет отвечать за соблюдение достигнутых решений в республиках ДНР и ЛНР», — полагает политик.

Юрий Бойко принимает участие президентской избирательной кампании на выборах 2019 года. По данным соцопроса Центра исследований и коммуникаций ActiveGroup, опубликованным в украинских СМИ 29 октября, за него готовы отдать голоса 4,2% избирателей.

Гражданская война в Колумбии продолжалась с 1964 по 2016 годы, когда в 2016 г. президент страны и повстанцы из группировки FARC заключили мир.