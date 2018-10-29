Вашингтон, 30 октября, 2018, 00:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс прокомментировало часто упоминающееся в прессе сравнение избранного президента Бразилии Жаира Болсонару с американским президентом Доналдом Трампом. Соответствующее заявление она сделала 29 октября на брифинге.

Дональд Трамп

Напомним, что в Бразилии прошел второй тур президентских выборов, победу на которых одержал кандидат от правой Социально-либеральной партии Жаир Болсонару.

Болсонару известен своими ультраправыми и популистскими взглядами. Даже в ходе своей предвыборной кампании он прямо заявлял, что Трамп является его примером для подражания. Пресса подхватила это и стала называть Болсонару «Тропическим Трампом» или «Бразильским Трампом».

Журналисты попросили Сандерс прокомментировать это сравнение.

«Есть только один Дональд Трамп, я считаю», — ответила пресс-секретарь.