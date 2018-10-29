Нижний Новгород, 29 октября, 2018, 20:16 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде в октябре-ноябре отменены пять концертов известных исполнителей после проверки соблюдения законодательства в о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, при организации зрелищных мероприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Толковый словарь «Русский мат»

Согласно рекламным материалам популярных в молодежной среде исполнителей, которые размещены в открытом доступе, соответствующая информационная продукция предназначена для лиц старше 12 (12+) либо 16 лет (16+).

«При этом установлено, что фактически на мероприятиях исполнены композиции, содержащие нецензурную брань, а также иную запрещенную для распространения среди детей информацию, в том числе способную вызвать у них желание употребить алкоголь и запрещенные вещества, а также совершить действия, представляющие угрозу их жизни и здоровью либо жизни и здоровью окружающих», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

В отношении организаторов мероприятий возбуждены дела по ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ («Нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию»).

Отмечается, что соблюдение законодательства в этой сфере с учетом актуальности вопроса о распространении негативной информации среди подростков является приоритетным направлением в работе прокуратуры.

Отменены концерты, которые должны был состояться на площадке ночного клуба MILO Concert Hall. Соответствующая информация опубликована в официальной группе клуба в одной из соцсетей. Так, запланированный на 20 октября концерт рэпера Jah Khalib перенесен на 5 декабря, остальные концерты перенесены на 2019 год — исполнителя Ганвест, поп-певицы Монеточки, рэпера Matrang и хип-хоп исполнителя Элджея.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале октября областная прокуратура провела проверку после обращения уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области Маргариты Ушаковой, которая получила жалобу от родительской общественности.

В сообщении родителей отмечалось, что песни таких коллективов, как Монеточка, Jah Khalib, Feduk, ATL, Face, Хаски, ХЛЕБ, GONE.FLUDD, Элджей и Пошлая Молли, «содержат пропаганду алкоголя, наркомании, рискованного, опасного и суицидального поведения, каннибализма, садизма, разврата, растормаживают сферу половых влечений, в том числе описывая сцены различных половых извращений, изобилуют ненормативной лексикой, глумятся над смертью, выражают ненависть к семейным и государственным устоям».

В обоснование жалобы родители представили фрагменты композиций указанных исполнителей, которых в обращении активисты назвали «деструктивными».