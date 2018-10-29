Симферополь, 29 октября, 2018, 18:02 — ИА Регнум. Глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв объяснил задержку выполнения ремонта дороги на центральной улице города «недопониманием между подрядчиком и техническим контролем». Об этом градоначальник заявил на совещании 29 октября.

Наталья Поконечная ИА Красная Весна Ремонт дороги

«Рабочие сняли слой асфальта на улице Кирова, под которым обнаружили не щебёночное основание, а асфальтобетон. Были проведены лабораторные исследования, чтобы определиться с дальнейшим ходом работ. Все эти процедуры завершены, ночью уже уложили первый слой нового покрытия. График будет скорректирован, чтобы сократить отставание, работы продолжатся в ускоренном темпе», — отметил Лукашёв.

По его словам, возникшее недопонимание между подрядчиком и техническим контролем, который отвечает за качество ремонтных работ, уже урегулировано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее глава РК Сергей Аксёнов назвал работу администрации крымской столицы «беспомощной» и «неэффективной», подчеркнув, что проблемы с ремонтом дорог, где задержка оценивается примерно в 6 — 12 недель, а также организацией движения общественного транспорта и уборкой мусора только усугубляются.