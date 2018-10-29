Лондон, 29 октября, 2018, 17:23 — ИА Регнум. В Лондоне завершился II Российско-Британский сырьевой диалог. Его участниками стали политики, бизнесмены и учёные, которые обсудили перспективы развития экономических отношений, торгово-инвестиционного, научного и академического сотрудничества.

Владимир Литвиненко. Фото предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского Горного университета

«На этой площадке обсуждаются не абстрактные политические темы, а конкретные вопросы, которые касаются очень многих людей, живущих в России и Великобритании. Именно здесь, например, учебные заведения двух стран приводят к единому знаменателю и признают стандарты образования друг друга. Это очень важный шаг к признанию российских дипломов за рубежом», — сообщил журналистам спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По мнению чрезвычайного и полномочного посла РФ в Великобритании Александра Яковенко, форум содействует росту уровня доверия между государствами в целом. Это особенно актуально именно сейчас, когда отношения Москвы и Лондона переживают серьёзный спад и находятся в низшей точке своего развития за всю постсоветскую историю.

Сырьевой форум, по мнению его участников — привлекательная площадка для развития горизонтальных связей на уровне регионов. Такая кооперация может стать одним из факторов роста экономического сотрудничества между государствами.

Как отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, выступая на одной из дискуссионных площадок Диалога, товарооборот города на Неве с Великобританией в 2017 году составил 1,3 млрд долл. США, что на 88% больше, чем годом ранее. Соединённое Королевство занимает 10 место среди торговых партнеров Санкт-Петербурга.

«Российско-Британский сырьевой диалог становится для всех нас возможностью собрать вместе элиту научного и бизнес сообщества сырьевого сектора, видных политических и общественных деятелей наших городов и регионов. Это шанс выстроить реальное доверие и партнерство в минерально-сырьевом секторе. В Санкт-Петербурге сегодня работают около сотни британских компаний, в том числе «Балтик Петролеум», действует сеть автозаправочных станций компаний «Шелл», «BP», «THK-BP». Я бы сказал, что наши контакты в сырьевом секторе развиваются как в научной парадигме, так и в плоскости реальной экономики», — подчеркнул Игорь Албин.

«Цель сегодняшней конференции — показать, что вне зависимости от политической конъюнктуры, университеты, предприятия, компании России и Британии могут сотрудничать на взаимовыгодной основе», — заявил президент российско-британской промышленной палаты Чарльз Хендри.

Основная цель Диалога — создание площадки для интенсификации взаимовыгодного сотрудничества в сырьевой отрасли, а также разработка совместных проектов в области эффективного использования полезных ископаемых. На повестке дня такие вопросы как улучшение бизнес-климата, создание условий для повышения инвестиционной активности, подготовка квалифицированных инженеров для работы с минерально-сырьевыми ресурсами.

«У наших стран существуют хорошие перспективы развития взаимовыгодного экономического сотрудничества. Россия обладает огромным сырьевым потенциалом, и сегодня мы научились его эффективно использовать. До 80% ресурсов мы экспортируем, в основном, в Европу. При этом среди всех стран СНГ мы — единственное государство, которое сумело создать более 30 публичных компаний. Их акции торгуются здесь, на лондонской фондовой бирже. Это, прежде всего, говорит о стабильности. Но самое главное — бизнес обеих стран заинтересован в совместной работе, в развитии экономического сотрудничества», — подчеркнул ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко, выступая на открытии II Российско-Британского сырьевого Диалога.

В его рамках состоялось четыре дискуссионных панели. Они были, в частности, посвящены взаимодействию финансовых и банковских институтов в Соединённом Королевстве, а также нюансам процедуры выхода компаний на Лондонскую биржу. В этом обсуждении приняли участие представители Лондонской биржи металлов и крупных публичных российских компаний.

Темами других секций стали унификация систем отчетности компаний и образовательных стандартов, механизмы повышения качества работы бизнеса, возможности увеличения объема инвестиций в российскую горную отрасль, перспективы повышения качества инженерного образования. Завершающим аккордом Диалога стал приём участников форума в резиденции чрезвычайного и полномочного посла РФ в Великобритании.

Напомним, что организаторы II Российско-Британского сырьевого Диалога — Санкт-Петербургский Горный университет и Институт материалов, минералов и горного дела (IOM3).

Инициатором проведения форума также является принц Майкл Кентский. Весной 2017 года он посетил Санкт-Петербург и обсудил эту идею с ректором Горного университета Владимиром Литвиненко.