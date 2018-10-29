Минск, 29 октября, 2018, 17:09 — ИА Регнум. «Русский мир — это наша беда. Поэтому наша задача, чтобы жили наши дети, чтобы было будущее: каждый белорус, везде, должен понимать опасность этого Русского мира и русского языка», — заявил зампред белорусской Консервативно-христианской партии Белорусского народного фронтаСергей Попков, выступая 28 октября на митинге в урочище «Куропаты» под Минском.

Narodnaja-partyja.org Билл Клинтон и Зенон Позняк. Куропаты. 1994

Мероприятие санкционировал Мингорисполком в формате шествия по Минску и митинга в лесном урочище под городом, где находятся массовые захоронения расстрелянных в первой половине XX века. Организатором акции выступила КХП БНФ, лидер которой Зенон Позняк получил политическое убежище в США.

В шествии и митинге приняли участие около сотни человек. Они скандировали лозунги «Слава Украине — героям слава» и «Живёт Белоруссия», несли плакаты и транспаранты с такими надписями, как «Сбережём народный мемориал от чиновников», «Сталинисты — вон с народной святыни», «Россия — это война». В такой же тональности были выдержаны и речи на митинге.

«Чиновничество в подрежимной Белоруссии — это есть враги белорусского народа, это как саранча, которую не вытравить ни дустом, ни карбофосом», — было сказано в обращении партийного лидера, зачитанном на митинге. Позняк утверждал, что в «Куропатах» захоронено 250 тысяч человек, а «враги» и «гангстеры» в лице властей республики и связанного с ними бизнеса ведут себя кощунственно по отношению к жертвам массовых расстрелов.

Выступавшие на митинге уверены, что Белоруссия управляется из Кремля, русский язык представляет опасность для белорусов (почти всё население республики — русскоязычное), Россия как государство враждебно Белоруссии и вынашивает агрессивные планы. Оскорбительных эпитетов удостоились руководители России, иерархи РПЦ и чиновники Белоруссии.

«Приближается момент, когда развалится эта Российская империя и ликвидируется здесь этот режим оккупационный!» — заявил в своей речи на митинге партийный деятель Александр Чахольский. По мнению его и других участников мероприятия, нынешнему руководству Белоруссии необходимо пройти через «акт покаяния» за предательство белорусского народа и деятельность против его интересов.

Участие в шествии и митинге приняли также сектанты из «Белорусской православной автокефальной церкви». После речей участники мероприятия установили несколько деревянных крестов в пику мемориалу, который в этом же урочище сооружают власти. Информации о задержанных по итогам митинга и шествия нет.