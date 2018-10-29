Бразилиа, 29 октября, 2018, 16:13 — ИА Регнум. Победа ультраправого политика Жаира Болсонару во втором туре президентских выборов в Бразилии (с 55,13% голосов против 44,87%, отданных кандидату от левых сил Фернанду Хаддаду) в центре внимания испанских СМИ сегодня, 29 октября.

Жаир Болсонару среди электората

El Mundo рассказало о политической карьере нового бразильского лидера, El Pais уделило больше внимания деталям предвыборной кампании этого года и программе Болсонару в области внешней и внутренней политики, экономики и образования, а ABC проанализировало текущую ситуацию в Бразилии и главные проблемы, стоящие перед свежеиспеченным президентом.

«Я буду управлять в согласии с конституцией и в интересах единства страны», — приводит El Mundo первое заявление Болсонару, сделанное им после победы. Издание подчеркивает, что этот «кандидат от имени перемен», как его называли, стал первым президентом ультраправых взглядов со времен восстановления демократии в стране.

«Новый бразильский лидер, известный своими неоднозначными заявлениями и авторитарным поведением, идет по стопам американца Дональда Трампа и итальянца Маттео Сальвини», — пишет El Mundo.

Схожие наблюдения сделали и другие испанские СМИ. Так, материал ABC о триумфе Болсонару носил подзаголовок «Бразилия выбрала своего Трампа».

Также испанские издания обратили внимание на громкое празднование победы сторонниками Болсонару. Гудки автомобилистов, фейерверки, желто-зеленые флаги, плакаты с призывами к переменам — на улицах Сан-Паолу и Рио-де-Жанейро царила праздничная атмосфера, которую удалось передать множеству ярких снимков. Но при оценке последствий произошедшего наиболее популярные СМИ Испании оказались далеки от оптимизма.

Так, El Mundo напомнило читателям, что Жаир Болсонару известен своими «гомофобными и расистскими заявлениями», авторитаризмом, разжиганием страстей и ненависти. По мнению издания, скандальному политику предстоит управлять глубоко разделенным обществом, в котором одни считают его приход к власти надеждой на очищение Бразилии от коррупции, а другие — «ночным кошмаром», подвергающим опасности демократические права и усугубляющим социальное неравенство. Каталонская La Vanguardia также сделала акцент на том, что Бразилия теперь — «разделенная страна»: отношение к заявлениям Болсонару и его политической программе раскололо общество на две половины.

Пристально следили испанские СМИ и за реакцией мировых лидеров на исход выборов президента в крупнейшей стране Латинской Америки. Особое внимание El Pais и ABC привлекло поздравление Дональда Трампа, пожелавшего своему бразильскому коллеге удачи. El Mundo же в первую очередь рассказало о позиции премьер-министра Испании Педро Санчеса, который не присоединился к хору поздравлений и ограничился записью в Твиттере о том, что «бразильский народ выбрал свое будущее на ближайшие годы», а «проблемы будут огромными». Зато Болсонару горячо поздравили с победой лидеры Аргентины, Чили, Колумбии, Парагвая, Мексики и Перу.

Размышляя о причинах успеха политика, чьи нелестные высказывания в адрес женщин и сексуальных меньшинств сделали его маргинальной фигурой в современном мире, El Mundo обратило внимание на его популярность среди молодежи и умелое использование социальных сетей, а El Pais — на ту жажду перемен, которая оказалась сильна во многих бразильцах вне зависимости от возраста. «Перемены. Надежда. Вот те два слова, которые повторяли пришедшие голосовать за Болсонару», — пишет издание, приводя далее слова шестидесятисемилетней пенсионерки: «Мы надеемся на то, что может произойти что-то новое, на президента, который сделает что-нибудь для страны».

Текущее положение дел в Бразилии оставляет желать лучшего, о чём свидетельствует анализ, проведенный изданием ABC. Новому лидеру страны предстоит иметь дело со спадом в экономике, парализованными предприятиями, безработицей, высочайшим уровнем коррупции, социального неравенства и насилия. Поможет ли с этим справиться программа ультраправого политика, покажет время.