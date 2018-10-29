Рим, 29 октября, 2018, 12:47 — ИА Регнум. В 2018 году урожай винограда в Италии будет самым большим в мире, сообщает в понедельник, 29 октября, информагентство Ansa со ссылкой на данные национальной конфедерации производителей сельскохозяйственной продукции.

Иван Реймерс. Сбор винограда в окрестностях Рима. 1862

Несмотря на некоторое ухудшение погодных условий во второй половине октября, в Италии будет собрано более 50 млн гектолитров, что превышает как французские (46 млн), так и испанские (47 млн) показатели 2018 года.

В конфедерации также отметили, что достоинством урожая 2018 года станет не только количество, но и качество: более 70% урожая можно будет использовать для производства вин высокого качества, для производства столовых вин — около 30%.