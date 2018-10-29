Туапсе, Краснодарский край, 29 октября, 2018, 11:07 — ИА Регнум. В Туапсе и Апшеронском районе Краснодарского края восстановлена подача воды. Об этом сообщила пресс-служба администрации края 29 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода из-под крана

Жители этих районов в течение нескольких суток оставались без центрального водоснабжения — после наводнения 24 октября. В Туапсе 200 метров водопровода было буквально смыто потоками воды. Некоторое время специалисты не могли начать ремонт из-за того, что вода никак не уходила. Сейчас прокладка нового водопровода завершена. Как сообщили в администрации Туапсинского района, первыми вечером 27 октября воду получили жители микрорайона Грознефть, а утром 28 октября возобновилось водоснабжение домов на ул. Звездной и прилегающих улицах.

В Хадыженске после наводнения также пришлось заменить 200 метров водопроводной трубы. Сейчас водоснабжение также восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате сильных ливней 24−25 октября было подтоплено более 2,3 тыс. домов, погибли шесть человек. Более 300 — пострадали. Десятки тысяч жителей остались без света. К утру 29 октября без электроснабжения оставались 1,8 тыс. жителей края.