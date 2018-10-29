В Индонезии начал извергаться вулкан Кракатау
Джакарта, 29 октября, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Вулкан Кракатау, расположенный на Малайском архипелаге в Зондском проливе, начал извергаться, сообщает 28 октября канадский портал Global News.
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Извержение вулкана Кракатау. Индонезия
На видеозаписи, сделанной британским фотографом, можно наблюдать, как гора выбрасывает в воздух лаву, между частицами которой иногда пробегают разряды молнии. Этот феномен обусловлен тем, что частицы вулканического пепла, соприкасаясь друг с другом, формируют статическое электричество.
В свою очередь, портал Volcano Discovery сообщает, что в регионе зарегистрировано землетрясение мощностью 4,4 балла.
Напомним, Кракатау является действующим вулканом, его извержения происходят регулярно.