Махачкала, 29 октября, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Несмотря на финансовые трудности, игроки махачкалинского «Анжи» доиграют сезон 2018/19 чемпионата России по футболу. Об этом рассказал вратарь команды Владимир Сугробов в эфире канала «Матч Премьер». По словам игрока, команда в рабочем режиме готовится к следующему матчу.

Carla Arenas Футбол

«Новостей нет. Какой ситуация была, так и продолжается. Решили между собой, что абстрагируемся от финансовых вопросов. Будут финансовые изменения или нет — готовимся к каждой игре», — прокомментировал голкипер ситуацию в клубе.

Свой следующий матч команда проведёт 1 ноября в Москве против «Спартака» в рамках 1/8 Кубка России.

Напомним, что махачкалинский"Анжи» сегодня находится в крайне непростом финансовом положении. По состоянию на начало октября долги клуба из-за невыплаченных зарплат составляли около 300 млн рублей. Футболисты не получали зарплаты по четыре месяца. 5 октября футболисты написали коллективное письмо руководству клуба, в котором пригрозили бойкотировать домашнюю встречу с московским ЦСКА в случае, если не будет погашена часть долгов по зарплате. Однако встреча 19 октября всё же состоялась.

Как сообщало ИА REGNUM, палата по разрешению споров Российского футбольного союза запретила махачкалинской команде регистрировать новых игроков до тех пор, пока клуб не рассчитается с бывшими и действующими игроками.

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