Футболисты «Анжи» могут объявить бойкот из-за долгов по зарплате

Махачкала, , 14:07 — REGNUM Футболисты махачкалинского «Анжи» могут объявить бойкот матча 11-го тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА. Об этом 5 октября сообщает «Р-спорт».

"Футболисты написали письмо руководству клуба, что не выйдут на матч 11-го тура чемпионата России в том случае, если не будут погашены долги по зарплате», — заявил изданию главный тренер команды Магомед Адиев.

Он добавил, что в команде надеются, что ситуация решится благополучно и дело не дойдёт до бойкота. В настоящее время команда готовится к матчу с «Ахматом» в рабочем режиме.

Напомним, 7 октября «Анжи» сыграет в гостях с грозненским «Ахматом» в рамках 10-го тура чемпионата России. На 19 октября запланирован домашний матч 11-го тура с ЦСКА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, долги «Анжи» из-за невыплаченных зарплат увеличились до 300 млн рублей. Финансовое положение клуба остаётся крайне непростым.

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