Апшеронск, Краснодарский край, 29 октября, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Сотрудники администрации Апшеронского района Краснодарского края подозреваются в халатности, в результате которой при наводнении 24−26 октября погибли люди. О возбуждении уголовного дела сообщается на сайте администрации района.

Фредерик Морган. Наводнение

«Как установлено в ходе проверки, эти лица были проинформированы о том, что на территории Хадыженского городского и Кабардинского сельского поселений может возникнуть чрезвычайная ситуация в период с 24 по 26 октября текущего года. Однако, являясь местными жителями, чиновники не извлекли урока из потопа 2010 года, который случился также в октябре. Тогда, к счастью, обошлось без жертв», — говорится в сообщении.

В СКР уточнили, что «неустановленные в данный момент должностные лица районной администрации» не предприняли мер по оповещению жителей и организации эвакуации в безопасные районы.

Как напоминает ИА REGNUM, 24−25 октября на территории Туапсинского и Апшеронского районов Кубани, а также в Сочи прошли сильные дожди, приведшие к затоплению более 2,3 тыс. домов. В результате погибли шесть человек, в том числе четверо в Апшеронском районе. Все погибшие — пожилые люди, не сумевшие выбраться из своих домов во время наводнения. Отметим, что в больницах находится еще 14 человек, более 280 получили медпомощь амбулаторно.