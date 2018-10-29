Лисичанск, Украина, 29 октября, 2018, 08:53 — ИА Регнум. В шахте им. Капустина, которая находится на подконтрольной Украине территории ЛНР, произошёл обвал, заявил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец 27 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

hangela Шахта

«Завалило шестой западный полевой откаточный штрек. После осмотра места аварии предварительно сделан вывод, что завалено 10 погонных метров горной выработки. Именно в этой выработке находятся 16 протестующих и народный депутат Сергей Каплин», — рассказал Волынец.

Он отметил, что протестующие оценили обстановку и пришли к выводу, что у них остаётся ещё два выхода на поверхность.

Волынец сообщил, что с 29 октября к акции протеста присоединятся работники других предприятий угольной промышленности Украины.

Напомним, акция протеста работников шахты имени Капустина началась 19 октября. Шахтёры требуют выплатить долг по зарплате, который составляет более 1 млрд в рублёвом эквиваленте, а также отставки генерального директора предприятия «Лисичанскуголь».

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