Вашингтон, 29 октября, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Постоянно совершенствуя защиту американской территории от межконтинентальных баллистических ракет, военное ведомство США пренебрегло другой весьма существенной угрозой — крылатые ракеты и боевые беспилотники России и Китая. Об этом пишет The National Interest.

Запуск крылатой ракеты «Калибр» с корабля ВМС России

В статье издания со ссылкой на материалы отчета Центра стратегических и бюджетных оценок ВМС США отмечается, что массированные залпы крылатых ракет и боевые беспилотники могут уничтожить базы США, расположенные в таких ключевых точках, как Северные Мариинские острова (крупнейшая региональная авиабаза США на острове Гуам).

«Китай и Россия собрали огромные запасы управляемого оружия, которое угрожает американским базам», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в The National Interest появилась статья, в которой военные эксперты издания отмечали, что в мире нет такой страны, военные которой хотели бы встретиться на театре военных действий с российским зенитно-ракетным комплексом С-400.

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