Москва, 12 апреля, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Хозяином взорванного в Москве внедорожника Toyota Land Cruiser оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Об этом 12 апреля сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Мария Девахина/РИА Новости Василий Прозоров

По данным канала, мужчина повернул ключ в замке зажигания, после чего его машина взорвалась. Согласно основной версии, сработало взрывное устройство.

Отмечается, что Прозоров несколько лет назад перебрался в Россию, а до этого, по его словам, с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им информацию о ходе так называемой «антитеррористической операции» на Украине.

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Как передавало ИА Регнум, на Коровинском шоссе в Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, повредив два соседних автомобиля. Водитель внедорожника пострадал, его госпитализировали с травмой ноги. Источник уточнил, что взрыв произошёл от неустановленного взрывного устройства. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В феврале 2023 года российские спецслужбы предотвратили покушение на Прозорова, который до этого провёл пресс-конференцию с разоблачением деятельности СБУ. Отмечалось, что во время допроса одного из задержанных украинских диверсантов стало известно о схроне, где было всё для совершения покушения. Позднее тайник был найден, в нём были обнаружены самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, три боеприпаса для гранатомётов ВОГ, две гранаты Ф1 и одна граната РГО.

В апреле 2023 года Прозоров заявил, что украинские спецслужбы для работы в России изберут тактику индивидуального террора, этот метод стал уже своеобразным стилем для них. По его словам, спецслужбы Киева предпочитают одноразовые террористические акции работе, рассчитанной на длительный период, поэтому в дальнейшем ими будет осуществляться вербовка «одноразовых» террористов-исполнителей.