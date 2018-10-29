Джакарта, 29 октября, 2018, 06:18 — ИА Регнум. Спасательная экспедиция организована в районе крушения индонезийского лайнера Lion Air в Яванском море. Об этом 29 октября заявил глава национального Агентства по поиску и спасению Мохаммад Саюги, сообщает портал Detik.

Hullie Яванское море

Он уточнил, что на поиски самолета отправлены три корабля и вертолет. Спасатели обследуют район близ западной части острова Ява.

Сколько человек находилось на борту самолета, пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 индонезийской компании Lion Air пропал с радаров вскоре после взлета в аэропорту Джакарты. По данным отслеживающих полеты ресурсов, он упал в море.