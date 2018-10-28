Санкт-Петербург, 28 октября, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Создатель фильма о Рудольфе НуриевеРэйф Файнс заявил, что Санкт-Петербург произвел на него наибольшее впечатление среди тех городов, в которых ему доводилось работать, сообщает 28 октября РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM Рейф Файнс

«Я испытываю большой интерес и любовь к русской культуре. Город Санкт-Петербург с его архитектурой, великолепными зданиями и музеями стал важным эмоциональным событием для меня», — подчеркнул Файнс.

Напомним, кинокартина «Белая ворона», посвященная творчеству известного советского, французского и британского балетмейстера Рудольфа Нуриева попал в конкурсную программу Токийского международного кинофестиваля.