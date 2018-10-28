Вашингтон, 28 октября, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Авторы популярного мультипликационного сериала «Симпсоны» могут удалить одного из своих героев из-за обвинения в расизме, сообщает 28 октября ТАСС.

Цитата из мф «Симпсоны». 1989. США Апу Нахасапимапетилон

Персонаж Апа Нахасапимапетилион может быть заменен другим героем, создать которого было предложено поклонникам мультфильма. Причиной критики стало карикатурное изображение Апы, в частности его индийский акцент.

Напомним, мультсериал «Симпсоны» выходит в США с 1989 года. Он является самым продолжительным в истории американского телевидения. Причиной его популярности стал черный юмор и поднятие остросоциальных тем.