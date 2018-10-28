Москва, 28 октября, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям X съезда политической партии «Справедливая Россия». Телеграмма опубликована сегодня, 28 октября, на сайте Кремля.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

В телеграмме с приветствием Путин отметил, что политическая партия «Справедливая Россия» объединяет своих сторонников на основе ценностей социальной справедливости и патриотизма. Кроме того, российский лидер считает, что партия на протяжении многих лет играет весомую роль в политической жизни российского общества.

Президент подчеркнул, что представители «Справедливой России» трудятся в органах власти всех уровней — от муниципального до федерального.

«И в своей деятельности неизменно уделяют приоритетное внимание таким важным проблемам, как защита прав и интересов граждан, повышение благосостояния людей, укрепление института семьи и воспитание подрастающего поколения», — пишет Владимир Путин.

Российский лидер также отметил, что «Справедливая Россия» всегда открыта для конструктивного диалога и взаимодействия со всеми ответственными общественными силами по ключевым вопросам развития страны. И это крайне важный факт.