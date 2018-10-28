Краснодар, 28 октября, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате наводнения в Краснодарском крае выросло до 138 человек. Об этом сегодня, 28 октября, сообщили в оперативном штабе, который координирует работу по ликвидации последствий наводнения.

Mchs.gov.ru Аварийно-спасательные работы в Краснодарском крае

Напомним, обильные осадки вызвали наводнения в Краснодарском крае. Основной удар стихии пришелся на курортный город Туапсе, где за сутки выпала двухмесячная норма осадков.

По последним данным, в результатет наводнения погибли шесть человек. Пострадали — 138 человек.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил завершить расчистку населенных пунктов, пострадавших от наводнения, к вечеру 29 октября.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с Кондратьевым и главой МЧС России Евгением Зиничевым заявил, что Кубань может рассчитывать на помощь федерального центра при ликвидации последствий наводнения.