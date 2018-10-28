Анкара, 28 октября, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Бездомная кошка оказалась участницей показа коллекции одежды от Esmod International Fashion Show в Стамбуле, сообщает 28 октября турецкий телеканал NTV,

Цитата из м/ф «Кот, который гуляет сам по себе». реж Александра Снежко-Блоцкая. 1968. СССР Вышагивает

Видео произошедшего курьеза опубликовано на популярном видеохостинге Youtube.

На нем видно, что кошка вначале улеглась на подиум прямо под ногами участниц показа, вынужденным обходить животное, а потом сама продефилировала по подиуму вместе с моделями, при этом пытаясь на них нападать, что вызывало смех в зрительном зале. Также отмечается, что кошку никто не стал прогонять.

Отметим, 15 октября СМИ сообщили о кошке жительницы английского города Ньюкасл Анджела Тиннинг, которая помогла своей хозяйке обнаружить рак груди на ранней стадии.