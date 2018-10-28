Лондон, 28 октября, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Российское решение заблокировать ставки тарифов Великобритании во Всемирной торговой организации (ВТО) должно стать уроком для Лондона, ввиду того, что динамика мировой торговли усложняется, что может в будущем доставить много неудобств, пишет 28 октября The Telegraph.

World Trade Organization ВТО

В публикации отмечается, что Россия своими возражениями заблокировала установленные Великобританией отдельные от ЕС квоты на импорт.

«С какой стати Россия должна идти на уступки Великобритании в ВТО, когда она хочет, чтобы были сняты введенные в отношении ее экономики международные санкции?» — задается вопросом автор публикации.

При этом автор Telegraph пишет, что этот российский ход не помешает британской торговле, однако отсутствие сертифицированного тарифного плана может использоваться другими странами в качестве предлога либо для давления на Лондон при проведении двусторонних торговых переговоров, либо вообще для отказа от сотрудничества с британской стороной.

Также автор заключает, что данная ситуация показывает, что ни одна страна не готова отделять политику от торговли, и в случае британского brexit другие страны воспользуются всеми возможными дипломатическими способами для обеспечения себе максимально выгодных условий. Людям, ответственным за независимую политику торговли Британии, необходимо будет с этим считаться.

Отметим, 19 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на пленарной сессии АСЕМ заявил о том, что ВТО нуждается в обновлении.